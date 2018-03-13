Дольщики сообщили, что их требование о встрече с мэром Пензы выполнено Общество

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Активисты так называемого «Бездомного полка», которые накануне вышли на одиночные пикеты к зданию администрации Пензы и требовали встречи с мэром Виктором Кувайцевым по вопросу решения проблем дольщиков, сообщили, что она состоялась вечером того же дня.

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По информации, размещенной в группе «Пензастрой, дострой» в соцсети «ВКонтакте», встреча с градоначальником прошла в кабинете председателя правительства Пензенской области Николая Симонова.

«До этого мы несколько недель требовали, чтобы он [Виктор Кувайцев] принял участие в совещании. Однако Николай Симонов все время разводил руками и отвечал, что Кувайцев ему не подчиняется и затащить его насильно он не может. И вот что-то случилось. И вот кого-то услышали», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что участие во встрече также приняли руководители профильных министерств и ведомств.

О конкретных итогах состоявшегося в правительстве Пензенской области совещания не сообщается.

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В свою очередь заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря «Бездомного полка», проинформировал, что встреча, на которой он присутствовал, касалась ЖК «Райки», а вопросы по остальным домам уже «обсуждались в закрытом формате, на них активистов не позвали».

По его словам, Виктор Кувайцев на совещании в присутствии дольщиков молчал, а после того, как уже в коридоре они попросили его рассказать о ситуации с ЖК «Райки», строительство которого он обязан курировать, градоначальник отметил, что ему необходимо для начала уточнить ряд вопросов у гендиректора компании «Ревьера» Ашота Акопяна.

Евгений Малышев добавил, что дольщики пожелали мэру Пензы, который недавно перенес воспаление легких, «окончательно выздороветь и заняться наконец работой».