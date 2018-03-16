Создание ТОР откроет для Сердобска новые горизонты — Иван Белозерцев
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Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Решение о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Сердобске Пензенской области, принятое правительством России, откроет для города новые горизонты. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.
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«Мы вместе проделали большую работу по присвоению Сердобску статуса территории опережающего развития. Я благодарен правительству РФ за принятое решение», — сказал он, комментируя подписание соответствующего постановления премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Глава региона добавил, что в перспективе в Сердобске появятся новые рабочие места, улучшатся демографические показатели и вырастет качество жизни.
«Однако присвоение статуса — это только начало. Для того, чтобы он был использован с максимальной эффективностью, нужна высокая активность и власти, и бизнеса, и общественных институтов», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.