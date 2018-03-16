EN
20:35:01 Пятница, 16 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Создание ТОР откроет для Сердобска новые горизонты — Иван Белозерцев

19:16 | 16.03.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Решение о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Сердобске Пензенской области, принятое правительством России, откроет для города новые горизонты. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Создание ТОР откроет для Сердобска новые горизонты — Иван Белозерцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы вместе проделали большую работу по присвоению Сердобску статуса территории опережающего развития. Я благодарен правительству РФ за принятое решение», — сказал он, комментируя подписание соответствующего постановления премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Глава региона добавил, что в перспективе в Сердобске появятся новые рабочие места, улучшатся демографические показатели и вырастет качество жизни.

«Однако присвоение статуса — это только начало. Для того, чтобы он был использован с максимальной эффективностью, нужна высокая активность и власти, и бизнеса, и общественных институтов», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Пензенские подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности в связи с выборами Обвиняемый в смерти жителя Лопатинского района заключен под стражу
На улучшение материальной базы пензенских медучреждений направят около 1,3 млрд. рублей «Ростелеком» познакомил участников конференции «Secon» с системой «Умный дом»
Пензенские пловцы выиграли около 40 медалей на окружных соревнованиях Юлия Герасина представит Пензенскую область в финале конкурса «Воспитать человека»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама