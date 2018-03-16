Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Сердобск» Экономика

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление №277 о создании в Пензенской области территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск».

Фото пресс-службы правительства России

Всего в пятницу, 16 марта, данный статус присвоен 19 территориям.

«Суммарно, мы рассчитываем, за ближайшие 10 лет это решение позволит привлечь порядка 160 млрд. рублей инвестиций. Самое главное, что благодаря этим проектам должны быть созданы почти три десятка тысяч новых рабочих мест. Новые предприятия в самых разных сферах должны будут производить продукты питания, мебель, строительные материалы, химическую продукцию, заниматься переработкой природных ресурсов, развитием туризма», — сказал Дмитрий Медведев в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он добавил, что такой инструмент, как территория опережающего развития, будет и дальше носить точечный, а не массовый характер.

«По ТОР это безусловное решение — именно потому, что других способов активизировать деловую жизнь в этих территориях нет. Хорошо бы, чтобы льготы, которые предоставлены этим населенным пунктам по линии территорий опережающего развития, сработали. Но в целом мы будем избирательно относиться к использованию такого рода инструментов. Конечно, надо обеспечить, чтобы туда пришли именно живые инвестиционные проекты. Это в значительной степени работа самих губернаторов, руководителей соответствующих муниципальных образований. Организационные и правовые решения для этого мы приняли. Чтобы продемонстрировать все возможности, теперь необходимо использовать ресурс местных властей», — цитирует Дмитрия Медведева пресс-служба правительства РФ.

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Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, создание ТОР «Сердобск» позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия — ОАО «СМЗ», повысить инвестпривлекательность территории, создать более 600 постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме более 14,5 млрд. рублей.

На данный момент правительством Пензенской области подписаны рамочные соглашения о реализации пяти инвестиционных проектов.

В частности, планируется строительство завода по глубокой переработке пшеницы, создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса грибного направления, модернизация и расширение швейного производства, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию линейки осевых и радиальных вентиляторов для воздушного охлаждения силового и вспомогательного оборудования, устанавливаемого в тепловозах, организация производства полуфабрикатов из яблок и овощей.