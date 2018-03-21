«АИК Пензенской области» начало выдавать кредиты по льготной ставке до 6,5% Экономика

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» начало выдачу кредитов по льготной ставке от 5,75% до 6,5% в рамках региональной программы «Доступная ипотека». Об этом сообщил генеральный директор организации Евгений Рыжов.

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Он отметил, что почти за год существования юридического лица удалось получить статус регионального оператора Единого института развития в жилищной сфере — АО «Дом.рф», которое прежде называлось АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования».

Евгений Рыжов пояснил, что получить кредит по низкой процентной ставке смогут различные категории граждан, проживающих в Пензенской области и имеющих постоянную работу — молодые семьи, семьи с детьми, работники бюджетной сферы и участники действующих в регионе жилищных программ.

«На территории Пензенской области много предложений по ипотеке. […] Такого уровня — по 6% в среднем — таких нет ставок. Есть до 7% — некоторые банки вместе с застройщиками предлагают такой продукт, но он срочный. Отдельные застройщики только на 5 лет берут на себя обязательства до 7% компенсировать банку, более я не знаю. Слышал, что «Пензгорстройзаказчик» пытается со Сбербанком до 10 лет продлить. […] У нас же [...] на весь срок от 3 до 30 лет ставка не меняется», — сказал гендиректор «АИК Пензенской области» в ходе пресс-конференции, состоявшейся в департаменте госимущества региона в среду, 21 марта.

Он уточнил, что можно получить до 2,5 млн. рублей для приобретения жилья в любом районе как в сданном доме, так и в строящемся, причем не имеет значения, продает его застройщик или подрядчик.

Евгений Рыжов уточнил, что санкции за досрочное погашение кредита не предусмотрены, а отсутствие кредитной истории не является препятствием для получения займа.

Гендиректор организации добавил также, что из бюджета Пензенской области на 2018 год выделено 60 млн. рублей, а «Дом.рф» будет софинансировать льготные кредиты в соотношении 1:10, то есть планируется привлечь средства федерального бюджета в сумме около 600 млн. рублей, при этом регион направит дополнительные деньги, если заложенная сумма будет потрачена.

«Когда эта программа задумывалась, вообще была такая идея — помочь реализовать жилье вновь построенное, но нереализованное. Посмотрим, как пойдет, но вообще, в принципе, этой программой разрешено и вторичку [приобретать]», — уточнил он.

Евгений Рыжков отметил, что застройщики с воодушевлением восприняли запуск программы, в частности, гендиректор производственно-коммерческой фирмы «Термодом» Рафик Ибрагимов планирует после пресс-конференции первым подписать соглашение о сотрудничестве, хотя такой документ и не обязателен.

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«Я со всеми застройщиками встретился, они хотели бы с нами сотрудничать. В какой части: я им предложил, дайте весь свой набор квартир, которые у вас существуют — и строящиеся, и уже введенные, чтобы, если к нам пришел человек, он не бегал по всей Пензе, а мог тут выбрать квартиру», — пояснил глава компании.

Он отметил, что ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» также занимается рефинансированием кредитов под 9% годовых, однако в этом не задействованы средства из бюджета региона.

ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» было создано в 2016 году.

Организация фактически пришла на смену АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», которое решением Арбитражного суда региона от 9 июня 2017 года признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Учредителями юрлица значатся ГУП «Областная газоэнергетическая компания» (размер доли 9,75%), АО «Экспертиза» (9,84%) и департамент госимущества Пензенской области (80,41%).

Офис организации находится по адресу: Пенза, улица Гладкова, 3.