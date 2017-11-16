В Пензе рассмотрят возможность погашения ипотеки за счет губернаторских сертификатов Общество

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ответственным лицам рассмотреть возможность использования средств программы, предполагающей выдачу жилищных сертификатов молодым семьям, в которых в течение года с момента заключения брака на свет появился ребенок, на погашение ипотеки.

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Согласно данным, озвученным в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в среду, 15 ноября, из 865 выданных на данный момент документов освоено лишь 770.

Иван Белозерцев предложил пересмотреть условия использования сертификата, чтобы семьи с его помощью могли погасить ранее полученные кредиты на жилье, купленное на вторичном рынке.

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«Люди уже приобрели жилье, взяли ипотеку, а расплатиться полученными средствами не могут. Мы выделяем большие деньги на реализацию этой программы. Давайте проанализируем, что мы можем сделать в интересах граждан», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высказывал сомнения в целесообразности программы выдачи жилищных сертификатов молодым семьям как способа стимулирования рождаемости.

Так, 10 октября 2016 года в ходе совещания в правительстве Пензенской области он высказал мнение, что программа по выдаче губернаторских сертификатов показала свою неэффективность.

В январе 2017 года Иван Белозерцев поручил специально созданной рабочей группе выработать предложения по дальнейшей реализации или закрытию данной программы.

В октябре 2017 года глава региона вновь предложил отказаться от программы по выдаче губернаторских сертификатов, перенаправив деньги на финансирование процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).