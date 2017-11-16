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В Пензе рассмотрят возможность погашения ипотеки за счет губернаторских сертификатов

09:31 | 16.11.2017 | Общество

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Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ответственным лицам рассмотреть возможность использования средств программы, предполагающей выдачу жилищных сертификатов молодым семьям, в которых в течение года с момента заключения брака на свет появился ребенок, на погашение ипотеки.

В Пензе рассмотрят возможность погашения ипотеки за счет губернаторских сертификатов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным, озвученным в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в среду, 15 ноября, из 865 выданных на данный момент документов освоено лишь 770.

Иван Белозерцев предложил пересмотреть условия использования сертификата, чтобы семьи с его помощью могли погасить ранее полученные кредиты на жилье, купленное на вторичном рынке.

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«Люди уже приобрели жилье, взяли ипотеку, а расплатиться полученными средствами не могут. Мы выделяем большие деньги на реализацию этой программы. Давайте проанализируем, что мы можем сделать в интересах граждан», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высказывал сомнения в целесообразности программы выдачи жилищных сертификатов молодым семьям как способа стимулирования рождаемости.

Так, 10 октября 2016 года в ходе совещания в правительстве Пензенской области он высказал мнение, что программа по выдаче губернаторских сертификатов показала свою неэффективность.

В январе 2017 года Иван Белозерцев поручил специально созданной рабочей группе выработать предложения по дальнейшей реализации или закрытию данной программы.

В октябре 2017 года  глава региона вновь предложил отказаться от программы по выдаче губернаторских сертификатов, перенаправив деньги на финансирование процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
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