Белозерцев поручил Москвину проанализировать ситуацию с сырьем для фанерного завода Экономика

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил главе Минлесхоза Пензенской области Александру Москвину проанализировать ситуацию с заготовкой сырья для ЗАО «Фанерный завод «Власть труда», входящего с 2017 года в мордовский холдинг «Плайтерра».

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Об имеющихся проблемах в этой сфере в ходе рабочей встречи, состоявшейся в облправительстве 21 марта, сообщил гендиректор центра делового и культурного сотрудничества Мордовии «Сияжар» Николай Баулин.

Он отметил, что предприятие, работающее в том числе на экспорт, проводит масштабную модернизацию производства.

«Уже установлена часть современного оборудования, в планах — закупить дополнительное, но существует серьезная проблема в плане заготовки сырья. Без него мы не сможем двигаться вперед», — пояснил Николай Баулин.

Согласно озвученным на встрече данным, для производства высококачественной продукции необходима древесина лиственных пород, в частности, березы.

В связи с этим Иван Белозерцев дал поручение проанализировать имеющиеся ресурсы.

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«Надо искать пути, как поддержать завод. Он находится на территории Пензенской области, там есть рабочие места, трудятся люди, необходимо оказать им помощь», — сказал глава региона.

Он потребовал подготовить предложения по участкам, на которых сконцентрированы нужные породы.

В свою очередь генеральный директор ЗАО «Плайтерра» Сергей Никоноров обратил внимание на то, что компания готова поставлять неиспользуемые виды ресурсов другим предприятиям.

«На транспортировку сырья из других регионов уходят большие затраты. У нас есть и опыт, и необходимая техника, и практика реализации всех продуктов переработки древесины», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Иван Белозерцев предложил собрать представителей пензенских фабрик и заводов, заинтересованных в подобном партнерстве, и обсудить возможности сотрудничества.