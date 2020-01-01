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В новое мебельное производство в Кузнецке планируется вложить 400 млн. рублей

11:48 | 22.03.2018 | Экономика

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Кузнецк, 22 марта 2018. PenzaNews. Протокол о намерениях подписан между администрацией Кузнецка Пензенской области и ООО «МР» с целью реализации проекта по организации нового мебельного производства с объемом инвестиций примерно в 400 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В новое мебельное производство в Кузнецке планируется вложить 400 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Цель данного документа — объединение усилий органов власти и бизнеса для решения задач, обеспечивающих мобилизацию финансовых, кредитных, материальных и других ресурсов», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что проект предусматривает организацию полного производственного цикла «с нуля», включая строительство производственных зданий, приобретение, монтаж и установку высокотехнологичного оборудования.

«В соответствии с планами инициатора, бизнес-идея будет реализована к началу 2020 года», — уточнили в администрации Кузнецка.

В мэрии отметили, что проекту решено присвоить статус приоритетного.
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