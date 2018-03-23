Мэрия Пензы, ТПП и «ЦКР» наметили планы совместной работы на 2018 год Экономика

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Администрация Пензы, торгово-промышленная палата региона и ООО «Центр кластерного развития» («ЦКР») наметили планы совместной работы на 2018 год.

Фото: Penza-gorod.ru

Достигнутые договоренности мэр Виктор Кувайцев, председатель областной ТПП Владимир Подобед и генеральный директор ООО «ЦКР» Михаил Ляшков скрепили подписями в ходе заседания совета по инвестразвитию и предпринимательству, состоявшегося в городской администрации в минувший четверг, 22 марта.

Владимир Подобед и Михаил Ляшков поблагодарили мэрию за информационную открытость и готовность оказывать содействие в проведении совместных мероприятий.

В свою очередь Виктор Кувайцев выразил участникам заседания признательность за неравнодушное отношение к проблемам и успехам города.

«Надеюсь, что бизнес будет наращивать свой вклад в развитие Пензы, а уважение к предпринимательскому труду в обществе будет расти, что очень важно», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.