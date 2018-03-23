На встрече пензенского делового клуба состоялась презентация возможностей «Ростелекома» Экономика

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Презентация возможностей «Ростелекома» состоялась в ходе заседания делового клуба, которое прошло на базе центрального офиса телекоммуникационного оператора в Пензе вечером в минувший четверг, 22 марта.

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Встречу с владельцами бизнеса и менеджерами фирм открыл директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, который сначала поделился с ними своими представлениями о развитии отрасли телекоммуникаций в целом, а затем рассказал о приоритетах компании в частности.

Затем специалисты компании представили слушателям пакетное предложение для бизнеса «Быть в плюсе». Оно позволяет дополнительно к базовой услуге доступа в сеть интернет подключить один из сервисов: «Виртуальную АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi» или «Интерактивное телевидение для бизнеса».

Как было отмечено в ходе мероприятия, воспользовавшись предложением «Ростелекома», малые и средние предприятия могут удаленно наблюдать за обстановкой в офисе, развернуть для своих клиентов сеть Wi-Fi, организовать многофункциональную телефонную связь, а также просмотр фильмов и телепередач.

Значительный интерес членов пензенского делового клуба вызвала презентация разработанных «Ростелекомом» коробочных продуктов «Умный дом».

Присутствующие задали ряд вопросов, в частности, о возможностях по управлению розетками и котлами системы отопления, а затем протестировали образцы через приложение. Лев Дятлов поделился своим личным опытом применения элементов «Умного дома».

В завершение встречи финансовый директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Соколов остановился на использовании недвижимости компании.

Он пояснил, что в результате усовершенствования технологий освободились значительные площади, которые «Ростелеком» теперь не только предоставляет в аренду, например, под офисы и магазины, но и продает.

«Мы можем предложить на территории Пензы под аренду около 3–4 тыс. кв. метров. Это разные части города, разные этажи», — отметил Михаил Соколов.

Живое общение участников мероприятия продолжилось после его окончания уже в более неформальной обстановке.