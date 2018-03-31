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Пензенские предприятия получат 10 млн. рублей на модернизацию производства

12:29 | 31.03.2018 | Экономика

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Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области объявило о начале приема заявок на предоставление субсидий в общем размере 10 млн. рублей на возмещение части затрат на покупку оборудования в рамках модернизации производства.

Пензенские предприятия получат 10 млн. рублей на модернизацию производства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Такой вид поддержки предусмотрен госпрограммой «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы».

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Прием заявок будет осуществляться по будням в период со 2 апреля по 3 мая.

Как сообщает пресс-служба Минпрома Пензенской области, на субсидии могут рассчитывать предприятия, занимающиеся производством товаров в легкой, текстильной и кондитерской промышленности.

При этом будет возмещаться часть затрат на новое оборудование по договорам купли-продажи, заключенным в 2017 году или последующих, из расчета не более 50% понесенных расходов.

Максимальный размер субсидии составляет не более 2 млн. рублей на одного получателя в текущем финансовом году.
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