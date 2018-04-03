В Пензенской области за 2017 год проведены торги на 13 млрд. рублей Экономика

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. 4 тыс. 423 процедуры по определению исполнителей услуг и поставщиков товаров на общую сумму более 13 млрд. рублей проведено в Пензенской области за 2017 год. Об этом сообщил начальник регионального управления по регулированию контрактной системы и закупкам Сергей Мокроусов.

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По его словам, в среднем на каждый аукцион заявлялось по три участника.

«Экономия бюджетных средств по итогам 2017 года составила 5,9%. Если более детально смотреть, то […] в учреждениях Минобразования экономия составила 3,73%, у дорожного строительства — 1,33%, у Минздрава — 7,8%», — уточнил Сергей Мокроусов в ходе первого в 2018 году заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пензенской области во вторник, 3 апреля.

Он отметил, что по результатам правовой экспертизы на доработку было возвращено чуть более 1 тыс. заявок.

«В 2017 году участниками торгов подано 118 жалоб на положения документации, а также на действия комиссии. Из них 87 жалоб признано необоснованными, девять — отозваны, 13 признаны обоснованными и девять — частично обоснованными», — пояснил начальник управления по регулированию контрактной системы и закупкам в Пензенской области.

Сергей Мокроусов сообщил также, что с начала 2018 года уже подано 18 жалоб, при этом они признаны необоснованными.

«Однако по итогам внеплановой проверки выявлено шесть нарушений. Все они касаются ремонта дорог», — сказал он.