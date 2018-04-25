За год снизились цены почти на все основные группы продовольственных товаров — губернатор Экономика

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Снижение цен практически на все основные группы продовольственных товаров произошло в Пензенской области в 2017 году. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

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«Это очень ценное достижение. Наш регион входит в десятку субъектов Российской Федерации с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов питания», — сказал он, выступая с отчетом о работе облправительства в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

Иван Белозерцев уточнил, что по этому показателю Пензенская область занимает шестое место в стране.

По его словам, в прошлом году инфляция продолжала снижаться и достигла своего рекордного минимума, составив в Пензенской области 1,6%, в то время как в целом по России показатель равен 2,5%.

Губернатор отметил, что значительную роль в этом сыграла политика импортозамещения, благодаря которой потребителям было предложено гораздо больше отечественной продукции.