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Число пензенских предприятий с объемом производства более 1 млрд. рублей увеличилось до 36

12:19 | 25.04.2018 | Экономика

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Количество промышленных предприятий Пензенской области, объем производства которых превысил 1 млрд. рублей, увеличилось по итогам 2017 года до 36. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Число пензенских предприятий с объемом производства более 1 млрд. рублей увеличилось до 36

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наиболее высокие темпы роста объемов демонстрируют предприятия: ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова — рост в 2,7 раза, пензенский завод «Власть труда» — на 34%, Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт — на 26,7%, «Радиозавод» — на 16%, «Пензадизельмаш» — на 24%, «МашСталь» — на 18%, «Завод ГрАЗ» — на 16%», — сказал он, выступая с отчетом о работе облправительства в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

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Иван Белозерцев уточнил, что в прошлом году промышленные предприятия отгрузили продукцию более чем на 210 млрд. рублей, индекс промпроизводства составил 102,6%.

«Ведущую роль в развитии промышленности региона продолжают играть предприятия и отраслевые институты оборонно-промышленного комплекса. Объемы производства продукции в этой отрасли в 2017 году достигли почти 143 млрд. рублей», — отметил губернатор, добавив при этом, что рост к уровню 2016-го составил 23%.

По словам главы региона, доля гражданской продукции составляет 14%.

«Это серьезная сумма, но я считаю, что у наших промышленных предприятий есть база для серьезного роста», — сказал Иван Белозерцев.

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