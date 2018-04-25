EN
14:45:43 Среда, 25 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области на 1 тыс. жителей приходится 35 субъектов МСП

13:07 | 25.04.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. 35,2 субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) приходится в Пензенской области на 1 тыс. жителей по итогам 2017 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области на 1 тыс. жителей приходится 35 субъектов МСП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, это выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу.

«Обеспечивая стабильное развитие экономики, малый и средний бизнес решает ряд важнейших социальных задач регионального уровня. Это, конечно же, в первую очередь создание рабочих мест, это содействие самозанятости экономически активного населения, это формирование и стабилизация среднего класса», — отметил Иван Белозерцев, выступая с отчетом о результатах деятельности облправительства за 2017 год в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

Он высказал мнение, что «поддержка, которая оказывается предпринимателям, дает свои положительные плоды».

«Отмечается стабильная ежегодная положительная динамика налоговых поступлений. За три последних года объем налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения увеличился почти на треть», — уточнил губернатор.

Загрузка...
Читайте также
На сцене пензенского драмтеатра потушен условный пожар Пензенская область к 2021 году намерена войти в топ-10 регионов по производству мяса
Средний надой молока на корову превысил в Пензенской области 5,8 тыс. кг в год Предприятия пензенских кластеров за год отгрузили продукции почти на 12 млрд. рублей
В пензенских бизнес-инкубаторах пустует почти четверть площадей Пензенской станции юных туристов присвоено имя Татьяны Мартыненко
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама