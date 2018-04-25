В Пензенской области на 1 тыс. жителей приходится 35 субъектов МСП Экономика

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. 35,2 субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) приходится в Пензенской области на 1 тыс. жителей по итогам 2017 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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По его словам, это выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу.

«Обеспечивая стабильное развитие экономики, малый и средний бизнес решает ряд важнейших социальных задач регионального уровня. Это, конечно же, в первую очередь создание рабочих мест, это содействие самозанятости экономически активного населения, это формирование и стабилизация среднего класса», — отметил Иван Белозерцев, выступая с отчетом о результатах деятельности облправительства за 2017 год в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

Он высказал мнение, что «поддержка, которая оказывается предпринимателям, дает свои положительные плоды».

«Отмечается стабильная ежегодная положительная динамика налоговых поступлений. За три последних года объем налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения увеличился почти на треть», — уточнил губернатор.