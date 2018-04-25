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Средняя зарплата в Пензенской области по итогам 2017 года достигла 26 тыс. 600 рублей

16:01 | 25.04.2018 | Экономика

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Средняя заработная плата в Пензенской области по итогам 2017 года составила примерно 26 тыс. 600 рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с отчетом о работе облправительства в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

Средняя зарплата в Пензенской области по итогам 2017 года достигла 26 тыс. 600 рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что это больше уровня 2016 года, однако недостаточно.

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«Над этим и мне как губернатору, и правительству Пензенской области, и бизнесу, и промышленным предприятиям нужно работать. Раз увеличиваются объемы, налоговые поступления, то и должна более активно увеличиваться заработная плата», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что ситуация в сфере занятости характеризуется как стабильная.

По его словам, значения основных показателей рынка труда на протяжении последних 10 лет оставались ниже, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу.

«Уровень общей безработицы в 2017 году [в Пензенской области] составил 4,5%, в Российской Федерации — 5,1%. Уровень регистрируемой безработицы — 0,8%», — уточнил глава региона.

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