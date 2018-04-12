Депутат гордумы Пензы Сергей Лисовол и его супруга получили более 95 млн. рублей дохода Политика

Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Пензенской городской думы шестого созыва от избирательного округа №24 Сергея Лисовола, входящего во фракцию «Единая Россия», который также является генеральным директором ООО «Строительная группа «Рисан», составил за 2017 год около 34 млн. рублей, его жены — более 61 млн. рублей.

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Таким образом, суммарный доход супругов превысил 95 млн. рублей, что является максимальным размером среди семей 31 народного избранника из 35. Данные о доходах еще четырех депутатов по состоянию на четверг, 12 апреля, на сайте гордумы не обнародованы.

Сергей Лисовол и его супруга имеют недвижимость в России и за рубежом, в том числе у каждого из них есть по квартире в Черногории. Также семья владеет дорогостоящими иномарками.

На втором месте по суммарному годовому доходу находится семья депутата от избирательного округа №31 Дениса Желиховского, входящего во фракцию «Единая Россия», который возглавляет ООО «Строительная компания «Дубрава».

Народный избранник получил по итогам прошлого года доход в размере свыше 20 млн. рублей, его супруга — около 10 млн. рублей.

Как и у многих других депутатов, в собственности Дениса Желиховского и его жены находится внушительный список объектов недвижимости.

Третью строчку рейтинга доходов семей народных избранников занял член фракции «Единая Россия» Андрей Сучков, представляющий округ №29. Согласно данным на сайте гордумы, он работает коммерческим директором у индивидуального предпринимателя Елены Сучковой.

Декларированный доход депутата составил 2,4 млн. рублей, однако у его жены он в 10 раз больше — 25 млн. рублей.

На четвертом месте по доходам находится семья директора ООО «АлексСтрой», депутата от округа №2 Алексея Савичева, который также является представителем партии «Единая Россия».

Он задекларировал доход более 6 млн. рублей, его супруга — свыше 12 млн. рублей.

Замыкает топ-5 семья генерального директора ООО «Торговая компания «Конкурент», депутата-единоросса от избирательного округа №8 Сергея Куличкова.

Согласно представленным сведениям, его доход по итогам 2017 года составил более 11 млн. рублей, его супруги — примерно 2 млн. рублей. При этом перечисление объектов недвижимости, которыми владеет народный избранник, заняло несколько страниц.

По личным доходам среди народных избранников лидирует депутат-единоросс от округа №32, генеральный директор ООО «СКБ» Владимир Сухов.

По итогам прошлого года он получил в сумме почти 40 млн. рублей. В собственности у народного избранника находится около 90 земельных участков, квартиры, гаражи и другая недвижимость.

На втором месте расположился Сергей Лисовол, доход которого составил около 34 млн. рублей.

Тройку лидеров замкнул член «Единой России», депутат от округа №22, генеральный директор ООО «Земстройинвест» Юрий Крячко.

Он задекларировал доход в размере 22 млн. рублей и недвижимость. Из транспортных средств у него имеется только автомобильный кран.

Четвертую строчку рейтинга занял Денис Желиховский, получивший в сумме более 20 млн. рублей.

В пятерку народных избранников с самыми высокими доходами также вошел индивидуальный предприниматель Игорь Костин, который является депутатом от округа №12, избранным от партии «Единая Россия».

Он задекларировал сумму свыше 16 млн. рублей. Игорь Костин владеет имуществом на праве долевой собственности, в числе которого — земельные участки, нежилые здания и помещения. Кроме того, у него есть дорогостоящий импортный автомобиль.

Помимо этого, в первую десятку депутатов гордумы по уровню доходов вошли: Сергей Куличков (округ №8, «Единая Россия», гендиректор ООО «Торговая компания «Конкурент») — 11,1 млн. рублей, Олег Ратников (округ №3, «Единая Россия», гендиректор АО «Радиозавод») — около 9,6 млн. рублей, Алексей Недопекин (округ №33, «Единая Россия», заместитель гендиректора ООО «Автодорога») — 6,3 млн. рублей, Алексей Савичев (округ №2, «Единая Россия», гендиректор ООО «АлексСтрой») — 6,1 млн. рублей, Алексей Рогонов (округ №17, «Единая Россия», директор розничного бизнеса операционного офиса «Пензенский» АО «Альфа-Банк») — почти 3 млн. рублей.

Места с 11 по 20 заняли: Валерий Савельев (округ №26, «Единая Россия», глава города Пензы) — 2,4 млн. рублей, Михаил Шленчик (округ №10, «Единая Россия», руководитель диагностического центра АО «ППО ЭВТ») — 2,4 млн. рублей, Андрей Сучков (округ №29, «Единая Россия», коммерческий директор у индивидуального предпринимателя Елены Сучковой) — около 2,4 млн. рублей, Жиганша Туктаров (округ №5, ЛДПР, директор по развитию ООО «Информационные технологии») — 2,2 млн. рублей, Анатолий Овчаренко (округ №18, «Единая Россия», пенсионер) — 1,6 млн. рублей, Иван Краснов (округ №25, «Единая Россия», заведующий филиалом «Статус» межрегиональной коллегии адвокатов Москвы) — около 1,5 млн. рублей, Владимир Мутовкин (округ №16, «Единая Россия», гендиректор ООО «Строительный ресурс») — около 1,2 млн. рублей, Александр Пичугин (округ №34, «Единая Россия», заместитель гендиректора ООО «Стройпроект») — около 1,2 млн. рублей, Виктор Воробьев (округ №30, «Единая Россия», экс-директор МУП «Пензалифт») — 1,1 млн. рублей и Роман Петрухин (округ №27, «Единая Россия», гендиректор ООО «КБ») — 1,1 млн. рублей.

Также примерно по 1 млн. рублей получили в 2017 году Юрий Прошкин (округ №19, «Единая Россия», директор школы №77) и Андрей Воскресенский (округ №20, «Единая Россия», директор МАУ «Пензенский зоопарк»).

У остальных доходы ниже.

Николай Тактаров (округ №21, «Единая Россия», заместитель главы города Пензы) задекларировал примерно 970 тыс. рублей, Андрей Долов (округ №28, «Единая Россия», директор школы №30) — около 910 тыс. рублей, Андрей Фомин (округ №4, «Единая Россия», гендиректор ООО «Компания Дилижанс» и ООО «Корпорация Дилижанс») — примерно 855 тыс. рублей, Александр Стрельников (округ №6, «Единая Россия», гендиректор ООО «Промодель») — чуть более 800 тыс. рублей, Ирина Воронина (округ №9, «Единая Россия», председатель совета СРО «Лига») — примерно 780 тыс. рублей, Виктор Малых (округ №15, «Единая Россия», гендиректор ЗАО «Автоколонна 1546») — около 700 тыс. рублей, Олег Шаляпин (округ №1, КПРФ, секретарь обкома Компартии России, помощник депутата Госдумы РФ) — примерно 690 тыс. рублей, Борис Панин (округ №35, «Единая Россия», начальник юридической службы ООО «Ключ здоровья») — свыше 400 тыс. рублей, Георгий Тюрин (округ №23, членство в «Единой России» приостановлено в связи с уголовным делом, гендиректор ООО «Корпорация «Тезаурус», до мая 2017 года был зампредом гордумы) — более 390 тыс. рублей.

Вместе с тем на данный момент не обнародованы сведения о доходах четырех депутатов гордумы за 2017 год.

Это Василий Журавлев (округ №7, «Единая Россия», технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза»), Александр Трутнев (округ №11, КПРФ, коммерческий директор ООО «ТП «Снежок»), Юрий Зиновьев (округ №13, «Единая Россия», гендиректор ООО «Согласие») и Алексей Шуварин (округ №14, «Единая Россия», председатель президиума пензенской областной коллегии адвокатов «Советник»).