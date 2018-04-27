Глава «Сколково – Венчурные инвестиции» ознакомился с работой «Дамате»
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Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Сколково – Венчурные инвестиции» Василий Белов посетил производственные объекты группы компаний «Дамате» в Пензенской области.
Фото: пресс-служба ГК «Дамате»
С работой крупнейшего в Европе завода по убою и переработке индейки его ознакомил заместитель генерального директора «Дамате» по экономике и финансам Станислав Варич.
Василий Белов проявил особый интерес к технологическим решениям с использованием искусственного интеллекта, которые успешно внедряются на предприятии.
Также он высоко оценил ситуационный центр группы компаний «Дамате», где в режиме реального времени отслеживаются производственные показатели всех объектов комплекса, что позволяет специалистам незамедлительно реагировать на отклонения.
Как отметил Станислав Варич, внедрение инновационных решений на всех этапах производства и управления компанией является одним из приоритетов «Дамате».
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«Поэтому оценка применяемых нами решений и обсуждение перспективных проектов с таким авторитетным центром инноваций, как «Сколково», является для нас особенно важным», — пояснил он.
В свою очередь Василий Белов признался, что уровень развития животноводства и количество применяемых на предприятии технологий его поразили.
«Я уверен, что новые технологии будут появляться и развиваться на производстве «Дамате» и дальше», — цитирует гендиректора «Сколково – Венчурные инвестиции» пресс-служба сельскохозяйственного холдинга.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», группа компаний «Дамате» реализует проект по расширению существующих мощностей по производству мяса индейки до 155 тыс. тонн в убойном весе в год. Общий объем инвестиций составит 41 млрд. рублей.