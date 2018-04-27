Глава «Сколково – Венчурные инвестиции» ознакомился с работой «Дамате» Экономика

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Сколково – Венчурные инвестиции» Василий Белов посетил производственные объекты группы компаний «Дамате» в Пензенской области.

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

С работой крупнейшего в Европе завода по убою и переработке индейки его ознакомил заместитель генерального директора «Дамате» по экономике и финансам Станислав Варич.

Василий Белов проявил особый интерес к технологическим решениям с использованием искусственного интеллекта, которые успешно внедряются на предприятии.

Также он высоко оценил ситуационный центр группы компаний «Дамате», где в режиме реального времени отслеживаются производственные показатели всех объектов комплекса, что позволяет специалистам незамедлительно реагировать на отклонения.

Как отметил Станислав Варич, внедрение инновационных решений на всех этапах производства и управления компанией является одним из приоритетов «Дамате».

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«Поэтому оценка применяемых нами решений и обсуждение перспективных проектов с таким авторитетным центром инноваций, как «Сколково», является для нас особенно важным», — пояснил он.

В свою очередь Василий Белов признался, что уровень развития животноводства и количество применяемых на предприятии технологий его поразили.

«Я уверен, что новые технологии будут появляться и развиваться на производстве «Дамате» и дальше», — цитирует гендиректора «Сколково – Венчурные инвестиции» пресс-служба сельскохозяйственного холдинга.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», группа компаний «Дамате» реализует проект по расширению существующих мощностей по производству мяса индейки до 155 тыс. тонн в убойном весе в год. Общий объем инвестиций составит 41 млрд. рублей.