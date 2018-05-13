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Крупная сеть кофеен заинтересовалась бековским кленовым сиропом

12:02 | 13.05.2018 | Экономика

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Пенза, 13 мая 2018. PenzaNews. Одна из крупных сетей кофеен заинтересовалась кленовым сиропом, производство которого налажено в Бековском районе Пензенской области. Об этом сообщил технический директор компании «Пензенские кленоварни» Сергей Анашин.

Крупная сеть кофеен заинтересовалась бековским кленовым сиропом

Фото: Pnzreg.ru

«Мы провели ряд презентаций в Москве для потенциальных потребителей сиропа. Он очень всем понравился. Уже сейчас в нем есть заинтересованность крупных фирм, работающих в сфере общественного питания, в частности, большой сети кофеен», — пояснил он.

По словам Сергея Анашина, в России в год потребляют 60 тонн кленового сиропа, в основном привезенного из Канады и Франции.

«Бековский, по оценке специалистов, не уступает импортному сиропу ни по одной характеристике. При высоком качестве его цена на порядок ниже», — отметил он.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, проект по производству кленового сиропа в Бековском районе Пензенской области был запущен зимой 2018 года. В лесу для сбора кленового сока по канадской технологии были созданы система трубопроводов и база, где с помощью обратного осмоса производится сгущение полученной от 13,5 тыс. деревьев жидкости. Затем на специальном оборудовании происходит выпаривание концентрата.

За сезон компания «Пензенские кленоварни» получила 5 тонн готового продукта. В настоящее время идет сертификация кленового сиропа.

На данный момент общий объем инвестиций в проект достиг 25 млн. рублей.

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