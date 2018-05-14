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Индекс промпроизводства в Пензенской области составил по итогам I квартала 104,3%

12:38 | 14.05.2018 | Экономика

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Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу производителей в Пензенской области за январь–март 2018 года составил 104,3% к уровню I квартала 2017-го. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Индекс промпроизводства в Пензенской области составил по итогам I квартала 104,3%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, это выше среднероссийского показателя на 2,4% и среднерегионального по Приволжскому федеральному округу на 3,3%.

«Он сложился из четырех основных видов экономической деятельности. Наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства — 82%. Индекс промышленного производства к I кварталу [2017 года] составил 104,1%», — уточнил глава Пензастата в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 14 мая.

Максим Уханов отметил, что наибольший рост индекса — в 2,8 раза — наблюдался на предприятиях по производству одежды, в основном за счет ЗАО «Пензенская швейная фабрика имени Клары Цеткин».

По его словам, по направлению «Обработка древесины и производство изделий из дерева» рост составил 43%, свой вклад внесли ООО «Чаадаевский завод древесных плит» и ЗАО «Фанерный завод «Власть труда».

Руководитель Пензастата добавил, что также наблюдается рост по таким направлениям, как, например, производство напитков, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

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