В Пензенской области в I квартале инвестиции в основной капитал превысили 11 млрд. рублей Экономика

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Инвестиции в основной капитал достигли в Пензенской области за I квартал 2018 года 11,1 млрд. рублей, что составляет 134,3% к уровню прошлого года в сопоставимой оценке. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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«Наибольшая доля средств приходится на привлеченные источники финансирования. Они составляют 3,3 млрд. рублей, или 57,8% от общего объема инвестиций крупных и средних предприятий области», — уточнил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 14 мая.

Максим Уханов добавил, что среди привлеченных средств кредиты банков занимают 41%, бюджеты всех уровней — 8,4%.

«По сравнению с I кварталом 2017 года увеличились средства из федерального бюджета на 1,9 процентных пункта и заемные средства других организаций на 1 процентный пункт. Доля собственных средств предприятий, направленных на инвестиционную деятельность, составила 42,2% в общем объеме инвестиций крупных и средних предприятий», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам 2017 года инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили в Пензенской области 72,5 млрд. рублей.