Инвестиции в экономику Пензенской области в 2017 году превысили 72 млрд. рублей Экономика

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили в Пензенской области по итогам 2017 года 72,5 млрд. рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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По его словам, это на 7,6% больше уровня 2016 года.

«По итогам 2018 года ожидается сохранение положительной динамики. В настоящее время в Пензенской области заключено девять инвестиционных соглашений, пять из которых — в прошлом году. Объем инвестиций по ним составляет почти 15 млрд. рублей», — уточнил Иван Белозерцев, выступая с ежегодным инвестпосланием в областной филармонии во вторник, 6 марта.

Согласно данным Росстата, в 2016 году объем инвестиций в экономику Пензенской области составил около 65 млрд. рублей.

При этом на протяжении предыдущих трех лет этот показатель не опускался ниже 82 млрд. рублей, достигнув максимума в 2015 году — 89 млрд. рублей.