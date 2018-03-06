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Инвестиции в экономику Пензенской области в 2017 году превысили 72 млрд. рублей

17:33 | 06.03.2018 | Экономика

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Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили в Пензенской области по итогам 2017 года 72,5 млрд. рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Инвестиции в экономику Пензенской области в 2017 году превысили 72 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, это на 7,6% больше уровня 2016 года.

«По итогам 2018 года ожидается сохранение положительной динамики. В настоящее время в Пензенской области заключено девять инвестиционных соглашений, пять из которых — в прошлом году. Объем инвестиций по ним составляет почти 15 млрд. рублей», — уточнил Иван Белозерцев, выступая с ежегодным инвестпосланием в областной филармонии во вторник, 6 марта.

Согласно данным Росстата, в 2016 году объем инвестиций в экономику Пензенской области составил около 65 млрд. рублей.

При этом на протяжении предыдущих трех лет этот показатель не опускался ниже 82 млрд. рублей, достигнув максимума в 2015 году — 89 млрд. рублей.
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