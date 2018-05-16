В Пензенской области утверждена стратегия развития экспортной деятельности до 2035 года Экономика

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Стратегия развития экспортной деятельности до 2035 года утверждена распоряжением правительства Пензенской области, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Она разработана с учетом долгосрочных задач социально-экономического развития страны и региона, а также целей, определенных приоритетным проектом «Международная кооперация и экспорт в промышленности».

Как отмечается в документе, доля экспорта Пензенской области в валовом региональном продукте (ВРП) с 2013 по 2017 годы составляла в среднем 0,05%.

В 2017 году стоимостной объем экспорта из Пензенской области составил 246,4 млн. долларов. Согласно материалам АО «Российский экспортный центр», по данному показателю регион занимает 60 место среди субъектов РФ, уступая традиционно «сырьевым» и промышленно развитым регионам.

Доля экспорта Пензенской области в объеме экспорта страны составляет 0,07%.

В прошлом году экспортную деятельность осуществляли 185 региональных компаний, в том числе 80 субъектов МСП.

За период с 2013 по 2017 годы основу товарной структуры экспорта — а это 41% — составляла машиностроительная продукция, еще 23,9% — пищевая и сельскохозяйственная.

В стратегии поясняется, что одной из основных задач регионального правительства является содействие выходу новых предприятий на экспорт и расширению географии поставок.

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В числе конкретных мер в документе предлагается создать и продвигать региональный бренд «Сделано в Пензенской области», в том числе подготовить несколько слоганов и выпустить каталог местных товаров.

Экспорт планируется развивать в разных направлениях, в том числе в сфере туризма. Предусмотрено создание на территории региона так называемых новых «объектов показа», рекламирование туристических маршрутов и развитие сети информационных центров для путешественников.

Также в стратегии прописано несколько сценариев развития — инерционный, умеренно-оптимистический и ускоренный, для каждого из которого определены показатели, по которым можно будет судить о достижении поставленных задач.