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Иван Белозерцев возглавит пензенскую делегацию на ПМЭФ

13:37 | 21.05.2018 | Экономика

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Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев возглавит делегацию Пензенской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Иван Белозерцев возглавит пензенскую делегацию на ПМЭФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Детали деловой программы и состав делегации пока не уточняются.

Подготовкой рабочей поездки занимаются два областных ведомства — министерство экономики и управление по обеспечению деятельности губернатора.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ.

За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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Ожидается, что в церемонии открытия форума примут участие первый заместитель председателя правительства – министр финансов России Антон Силуанов (Anton Siluanov), президент ЦАР Фостен Арканж Туадера (Faustin Archange Touadera), заместитель председателя КНР Ван Цишань (Wang Qishan), зампред Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис (Ricardo Cabrisas Ruiz).

Одним из заметных событий станет презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, которая пройдет в пятницу, 25 мая, при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

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