Сергей Лисовол освободил пост гендиректора строительной группы «Рисан» Экономика

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы шестого созыва от избирательного округа №24 Сергей Лисовол, входящий во фракцию «Единая Россия», освободил пост генерального директора ООО «Строительная группа «Рисан», который он занимал на протяжении последних двух лет.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в приемной руководителя организации, Сергей Лисовол пока продолжает трудиться в структуре компании, однако функции главы СГ «Рисан» с 8 мая выполняет Ольга Канакина, до этого работавшая директором по строительству.

Причины смены руководства крупного пензенского застройщика не уточняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», декларированный суммарный доход Сергея Лисовола и его супруги за 2017 год — более 95 млн. рублей — стал максимальным среди семей депутатов пензенской гордумы.