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Сергей Лисовол освободил пост гендиректора строительной группы «Рисан»

13:48 | 22.05.2018 | Экономика

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Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы шестого созыва от избирательного округа №24 Сергей Лисовол, входящий во фракцию «Единая Россия», освободил пост генерального директора ООО «Строительная группа «Рисан», который он занимал на протяжении последних двух лет.

Сергей Лисовол освободил пост гендиректора строительной группы «Рисан»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в приемной руководителя организации, Сергей Лисовол пока продолжает трудиться в структуре компании, однако функции главы СГ «Рисан» с 8 мая выполняет Ольга Канакина, до этого работавшая директором по строительству.

Причины смены руководства крупного пензенского застройщика не уточняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», декларированный суммарный доход Сергея Лисовола и его супруги за 2017 год — более 95 млн. рублей — стал максимальным среди семей депутатов пензенской гордумы.

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