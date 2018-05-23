Пензенская область опустилась в рейтинге социально-экономического развития на 57 место Экономика

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Пензенская область заняла 57 место в рейтинге социально-экономического развития регионов РФ за 2017 год, в то время как ранее — в 2015 и 2016 годах — располагалась на 54 строчке. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», которые представлены в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: Riarating.ru

Методика его построения основывается на агрегировании различных показателей, объединенных в четыре группы, которые говорят о масштабе экономики и ее эффективности, состоянии бюджетной и социальной сфер. Ранжирование субъектов РФ произведено на основе значения интегрального рейтингового балла.

В тройку лидеров, как и в прежние годы, вошли Москва с интегральным рейтингом 78,49 балла, Санкт-Петербург — 71,179 и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 67,676. Аутсайдером оказалась Еврейская автономная область с показателем 13,78 балла.

Интегральный рейтинг Пензенской области составил 38,663 балла.

Согласно представленной информации, ситуация в экономике региона характеризуется следующими цифрами: объем производства товаров и услуг за 2017 год превысил 376 млрд. рублей, объем доходов консолидированного бюджета составил более 56 млрд. рублей, численность занятых в экономике достигла почти 642 тыс. человек.

По направлению «Эффективность экономики» приводятся такие данные: объем производства товаров и услуг на одного жителя составил около 282 тыс. рублей, инвестиции в основной капитал на одного жителя — более 54 тыс. рублей, доля прибыльных предприятий превысила 68%, а отношение задолженности по налогам к объему поступивших налогов и сборов в бюджетную систему РФ оценивается в 8,8%.

В бюджетной сфере региону удалось добиться следующих результатов: доходы консолидированного бюджета на одного жителя составили свыше 42 тыс. рублей, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета достигла почти 73%, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета приблизилось к 63%, а отношение дефицита к ним составило 1%.

Также на результаты рейтинга повлияли показатели социальной сферы. Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составило 1,7%, уровень безработицы — 4,5%, ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 73 года, уровень младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся живыми) — 4,1.

Как отмечается в пояснении к рейтингу, результаты экономического развития страны в прошлом году в целом можно охарактеризовать позитивно.

«После двухлетнего спада ВВП России в 2017 году, согласно оценке Росстата, вырос на 1,5%. За последние годы более высокий результат был получен только в 2013 году. Положительной динамикой характеризовались многие экономические показатели — промышленное производство, сельское хозяйство, розничная торговля, инфляция. В региональном разрезе также произошли позитивные изменения — число регионов, продемонстрировавших положительную динамику экономических показателей, увеличилось. В частности, промышленное производство в 2017 году выросло в 73 субъектах РФ, что на 12 больше, чем в предыдущем году. Увеличилось число регионов с позитивной динамикой и других показателей», — говорится в тексте.