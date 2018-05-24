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Иван Белозерцев и Михаэль Хармс договорились об организации отраслевых бизнес-миссий

14:20 | 24.05.2018 | Экономика

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Санкт-Петербург, 24 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и генеральный управляющий комитета по экономическим отношениям со странами Восточной Европы Михаэль Хармс (Michael Harms) достигли предварительную договоренность об организации российско-германских бизнес-миссий.

Иван Белозерцев и Михаэль Хармс договорились об организации отраслевых бизнес-миссий

Фото: Pnzreg.ru

Их рабочая встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 24 мая.

«Пензенская область — это удобно расположенная территория, имеющая хорошие транспортные коммуникации — автомобильные и железные дороги. В сфере промышленного производства регион показывает рост. У нас успешно работает ряд предприятий с иностранным капиталом, в том числе немецким», — сообщил Иван Белозерцев Михаэлю Хармсу.

Он отметил, что внешнеторговый оборот Пензенской области по итогам 2017 года превысил 500 млн. долларов, что почти на 40% больше уровня предыдущего года, а объем экспорта вырос более чем на 20%.

В свою очередь Михаэль Хармс заверил, что у германского бизнеса сохраняется большой интерес к сотрудничеству с Россией, сообщает пресс-служба правительства региона.

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