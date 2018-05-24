«Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» возглавил Сергей Моргунов Экономика

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Сергей Моргунов, занимавший должность главы администрации Тамалинского района с 2010 по 2016 годы, назначен директором ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» («ПРОБИ»).

Фото: Rtamala.pnzreg.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» секретарь государственного казенного учреждения Анастасия Осипова, новый руководитель приступил к работе в минувший понедельник, 21 мая.

По ее словам, прежний директор Константин Семин покинул «ПРОБИ» 10 апреля.

«Он ушел полностью из организации, больше здесь не работает», — уточнила собеседница агентства.

Анастасия Осипова отметила также, что в период после увольнения Константина Семина и до назначения Сергея Моргунова обязанности руководителя учреждения временно исполнял заместитель директора по административно-хозяйственной части Иван Овчинников.

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Моргунов Сергей Николаевич родился в поселке Тамала Пензенской области 25 августа 1974 года.

В 1996 году окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию, после чего начал работать главным экономистом коллективного сельскохозяйственного предприятия «Тамалинское».

С 1997 по 2005 годы трудился главным экономистом в тамалинском отделении №4001 Сбербанка.

В 2005 году был переведен на должность заместителя управляющего, в 2008 — управляющего тамалинским отделением Сбербанка.

В 2008 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

С 2008 по 2010 годы работал заместителем директора ОАО «Молоко».

В 2010 году окончил Пензенский государственный университет.

30 марта 2010 года стал первым заместителем главы администрации Тамалинского района, на следующий день — исполняющим обязанности главы администрации.

С августа 2010 года замещал должность главы администрации Тамалинского района.

В 2012 году окончил курсы по экономической кооперации в сфере коммунального хозяйства в рамках программы повышения квалификации менеджеров «Германия — Россия».

В 2014 году прошел курс «Основы мобилизационный подготовки в муниципальных образованиях» в Академии гражданской защиты МЧС России.

5 октября 2016 года был освобожден от должности главы администрации Тамалинского района.