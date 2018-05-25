EN
16:48:42 Пятница, 25 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сергей Лисовол прокомментировал свой уход с поста гендиректора СГ «Рисан»

11:28 | 25.05.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы шестого созыва от избирательного округа №24 Сергей Лисовол, входящий во фракцию «Единая Россия», объяснил свой уход с поста генерального директора ООО «Строительная группа «Рисан» стоящими перед ним стратегическими задачами.

Сергей Лисовол прокомментировал свой уход с поста гендиректора СГ «Рисан»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я остаюсь в совете директоров. […] У меня другие задачи стратегические, а директор СГ «Рисан» — это директор», — прокомментировал ИА «PenzaNews» Сергей Лисовол изменения в руководстве организации перед началом 45-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 мая.

Читайте также

Сергей Лисовол освободил пост гендиректора строительной группы «Рисан»

По его словам, под стратегическими задачами в первую очередь следует понимать расширение компании.

Сергей Лисовол добавил также, что его переезд в другой город или какие-либо иные кардинальные изменения не планируются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Сергей Лисовол проработал на посту гендиректора ООО «СГ «Рисан» около двух лет.

С 8 мая 2018 года строительную группу возглавляет Ольга Канакина, до этого работавшая директором по строительству.

Загрузка...
Читайте также
Представителей МСП наградили в Пензе в преддверии Дня российского предпринимательства В Пензе раненный ножом мужчина заявил, что упал на арматуру
Фонд развития моногородов направит 31 млн. рублей на поддержку пензенских проектов В Пензе пациенты туберкулезной больницы получат продуктовые наборы
Пензенский губернатор предложил ВЭБу снизить ставку для завода «Азия Цемент» Туктаров готов забрать назад слова о том, что теплосети Пензы прошли точку невозврата
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама