Сергей Лисовол прокомментировал свой уход с поста гендиректора СГ «Рисан» Экономика

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы шестого созыва от избирательного округа №24 Сергей Лисовол, входящий во фракцию «Единая Россия», объяснил свой уход с поста генерального директора ООО «Строительная группа «Рисан» стоящими перед ним стратегическими задачами.

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«Я остаюсь в совете директоров. […] У меня другие задачи стратегические, а директор СГ «Рисан» — это директор», — прокомментировал ИА «PenzaNews» Сергей Лисовол изменения в руководстве организации перед началом 45-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 мая.

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По его словам, под стратегическими задачами в первую очередь следует понимать расширение компании.

Сергей Лисовол добавил также, что его переезд в другой город или какие-либо иные кардинальные изменения не планируются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Сергей Лисовол проработал на посту гендиректора ООО «СГ «Рисан» около двух лет.

С 8 мая 2018 года строительную группу возглавляет Ольга Канакина, до этого работавшая директором по строительству.