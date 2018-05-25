Стали известны выводы аудиторского заключения о деятельности «Пензастроя» Экономика

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Временный управляющий ОАО «Пензастрой» Венера Аминова предоставила газете «Улица Московская» выводы аудиторского заключения, которое подготовлено в преддверии судебного заседания по банкротству строительного холдинга.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из аудиторского заключения, которое готовилось пензенскими специалистами, следует, что для возведения пяти домов, недостроенных к настоящему времени, компания «Пензастрой» привлекла 2,423 млрд. рублей. По сути, это и есть деньги обманутых дольщиков. Как следует из бухгалтерской отчетности, на строительство домов было направлено чуть больше 1,128 млрд. рублей. Остальные деньги в сумме 1,265 млрд. рублей были направлены на другие расходы, которые расцениваются аудиторами как нецелевое использование денежных средств. По данным аудиторского заключения, нецелевое использование прослеживается по всем пяти недостроенным объектам. Самые крупные денежные потоки были уведены со строительства ЖК «Тернопольский» (340 млн. рублей) и второй очереди ЖК «Райки» (339 млн. рублей)», — говорится в статье «Пензастрой»: причины катастрофы», опубликованной в очередном номере газеты «Улица Московская», который вышел в пятницу, 25 мая.

В ней также приводятся данные Госжилстройтехинспекции, согласно которым ОАО «Пензастрой» не исполнило обязательства по 1 тыс. 118 договорам долевого участия.

«По подсчетам активистов «Бездомного полка», в результате катастрофы строительного гиганта без обещанного жилья оказались больше 3 тыс. человек (с учетом членов семей обманутых дольщиков). В еще более сложной ситуации оказались порядка 60 предпринимателей, которые приобрели нежилые помещения в строящихся домах. Федеральное законодательство написано таким образом, что их коммерческие площади, в отличие от квартир, скорее всего уйдут в конкурсную массу для оплаты долгов застройщика. А это значит, что предприниматели могут потерять не только приобретенные помещения, но и вложенные деньги. Общий размер убытков в этом случае составит порядка 200 млн. рублей», — отмечается в статье.

Читайте также

Приглашение пензенских СМИ на встречу Симонова с дольщиками совпало с приездом «НТВ»

Кроме того, в ней сообщается о том, что проведенный аудиторами анализ выявил семь причин банкротства «Пензастроя», в их числе — необоснованная выдача авансов и неосмотрительный выбор бизнес-партнеров, неверные управленческие решения руководства, а также то, что компания, испытывая финансовые трудности, не производила работы по взысканию дебиторской и кредиторской задолженности и необоснованно снижала цены по строящимся объектам, а недостроенные продавала с убытком.

Планируется, что более подробный отчет временный управляющий ОАО «Пензастрой» Венера Аминова представит на первом собрании кредиторов, которое состоится в центре культуры и досуга Пензы в следующую пятницу, 1 июня, а после него, учитывая имеющиеся признаки преднамеренного банкротства, «соответствующее заявление будет направлено в органы предварительного расследования».

13 июня в Арбитражном суде Пензенской области состоится заседание, на котором, как ожидается, будет принято решение о переходе «Пензастроя» в процедуру конкурсного производства.