Приглашение пензенских СМИ на встречу Симонова с дольщиками совпало с приездом «НТВ» Общество

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Представители департамента информационной политики и СМИ Пензенской области впервые централизованно пригласили местных журналистов посетить одну из регулярно организуемых в правительстве региона встреч с обманутыми дольщиками, проведение которой совпало с визитом в Пензу съемочной группы федерального телеканала «НТВ».

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Перед ее началом к представителям средств массовой информации обратился заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря «Бездомного полка», в который объединились участники долевого строительства.

Он пояснил, что активисты подготовили проект соглашения с администрацией Пензы и правительством области, в котором чиновникам предлагается поставить подписи под взятыми на себя обязательствами.

«На протяжении долгого времени мы слышим только такие фразы: «Вам что, слова губернатора [Ивана Белозерцева] недостаточно?» Нет, нам честного слова губернатора недостаточно. Мы хотим, чтобы это было в виде подписей и печатей», — сказал Евгений Малышев, добавив, что дольщики лишь стремятся защитить свои права в юридической плоскости.

В этот момент в зал заседаний зашел председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, который вместе с начальником Госжилстройтехинспекции региона Инной Левченко стал информировать собравшихся о предпринимаемых шагах.

В своей речи чиновник неоднократно повторял фразы «проводим системную работу», «ищем решение», «быстро так все это, к сожалению, не делается» и другие, не дающие представления о достижении ранее поставленных задач по решению острой проблемы.

Переходя к конкретике, глава областного правительства напомнил, что в ноябре 2017 года Иван Белозерцев в ходе выезда на проблемные объекты предложил пензенским застройщикам рассмотреть возможность завершения многоквартирных домов.

По словам Николая Симонова, затем был составлен паспорт каждого объекта, где отражена степень его готовности, наличие свободных квартир, стоимость достройки, а также предполагаемый инвестор, который возьмется ввести дом в эксплуатацию в рамках регионального закона взамен на интересующий земельный участок.

Он уточнил, что не было получено согласие, в частности, от строительной группы «Рисан», которой предлагалось завершить дом на улице 8 Марта, муниципального предприятия «Пензгорстройзаказчик» по объекту на улице Рахманинова и компании «Ревьера» по ЖК «Райки».

«Конечно, мы это учтем, что была просьба губернатора [Ивана Белозерцева], на нее так отреагировали. Жизнь долгая. Конечно, мы это учтем», — отметил председатель регионального правительства.

Николай Симонов также особо обратил внимание на то, что проблема обманутых дольщиков существует не только в Пензенской области. В подтверждение своих слов он привел данные по Приволжскому федеральному округу.

«На сегодняшний день Минстрой [России] зарегистрировал 180 проблемных домов, у нас — шесть. В Приволжском федеральном округе обманутых дольщиков 15 тыс., у нас — полторы [тысячи]», — сказал чиновник.

Периодически в ответ на его слова звучали реплики от дольщиков, на которые Николай Симонов не всегда реагировал сдержанно, время от времени повышая голос и используя выражения, не красящие представителя областной власти.

Комментируя высказывания об отсутствии конкретных результатов в решении проблемы дольщиков, председатель облправительства признал, что пока очевидных сдвигов по реализации положений регионального закона, предусматривающего выделение участков новым застройщикам, нет.

«Да, на сегодняшний день, совершенно вы правы — особенно [улица] Рахманинова, особенно вторая очередь «Райков», особенно «Декор-Трейд» — пока что мы решение по земельным участкам не нашли», — сказал он.

Вместе с тем Николай Симонов сообщил, что на согласовании в Минфине России находится два важных закона — о компенсации обманутым дольщикам платы за наем жилья и о возможности направления бюджетных средств на достройку проблемных объектов.

Кроме того, по его словам, по поручению президента РФ Владимира Путина в III квартале 2018 года состоится заседание Госсовета, на котором также будет обсуждаться проблема дольщиков.

Он напомнил, что поставлена задача «в 2020 году закрыть все эти проблемные вопросы».

По ходу обсуждения наболевших вопросов Николай Симонов допускал пренебрежительные выражения не только в адрес присутствующих участников долевого строительства, но и сотрудников СМИ, говоря о которых, в частности, сказал: «Эти самые журналисты, или как вас там, представители прессы».

Предположительно, глава облправительства был не готов к присутствию на встрече с дольщиками корреспондентов.

«Давай так договоримся, уж коль сегодня вы прессу пригласили, или кто, я не знаю — ради бога, мы открыты, нам скрывать нечего — значит, я все-таки поясню, чтобы пресса тоже понимала», — отметил он, описывая положение дел.

В ответ на комментарии о рисках, которые несут дольщики в случае создания ЖСК, Николай Симонов дал понять, что несоблюдение деловой этики в стенах правительства Пензенской области в порядке вещей.

«Раньше октября никакое ЖСК никуда «не вылезет». [...] Мы для какого черта эту цепочку нарисовали, за которую я по голове от губернатора получил?! [...] Это в лучшем случае, но этого не будет, мы дальше «улетим», — отметил он.

Когда один из дольщиков возмутился тем фактом, что представители «Бездомного полка» как порядочные налогоплательщики и добросовестные клиенты компании-застройщика, заплатившие по договорам, не видят, чтобы кто-то понес ответственность за случившееся, в частности, генеральный директор «Пензастроя» Валентин Журавлев «почему-то не в тюрьме», Николай Симонов заявил, что еще «не время».

На замечание о том, что губернатор Иван Белозерцев, по его собственному признанию, на протяжении нескольких лет знал о трудностях в этой компании, но люди продолжали оставаться в неведении и покупали квартиры, глава регионального правительства ответил вопросом.

«Что значит, Вы говорите: «Губернатор знал»? Что он мог знать?» — спросил Николай Симонов.

В свою очередь Инна Левченко пояснила, что у надзорного ведомства не было оснований предпринимать какие-либо меры в отношении «Пензастроя», «пока у Журавлева на стройке шевелились краны».

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«Все вы верили, в первую очередь, что он достроит, потому что он дома с 2015 года сдавал — да, с нарушениями сроков, но он их сдавал. И на 2015 год таких домов было 12, а вас [потенциальных обманутых дольщиков] было 4,5 тыс.», — отметила она, предложив жаловаться в контролирующие органы, если у кого-то есть претензии к работе Госжилстройтехинспекции.

Также обсуждались другие вопросы, волнующие дольщиков, среди них — возможность освобождения будущих ЖСК от арендной платы за землю под проблемными объектами, подготовка недостроенных домов к зиме и прочие.

Ближе к концу встречи, услышав, что в зале присутствуют журналисты федерального телеканала, Николай Симонов попытался сгладить возникшую между сторонами напряженность.

«Есть «НТВ». О! На всю Россию, да? Молодцы. […] Все правильно здесь дольщики говорят, все верно. Возмущены, это нормально», — сказал он.

По словам председателя правительства Пензенской области, чиновники в сложившейся ситуации сделают все, «что можно будет сделать».

«Понимаете, мы же не Боги тоже», — подчеркнул он.