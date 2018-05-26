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Иван Белозерцев и Роман Петруца обсудили выдачу займов пензенским предприятиям

12:57 | 26.05.2018 | Экономика

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Санкт-Петербург, 26 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил предоставление займов двум предприятиям региона с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей в ходе рабочей встречи в рамках Петербургского международного экономического форума (МПЭФ).

Иван Белозерцев и Роман Петруца обсудили выдачу займов пензенским предприятиям

Фото: Pnzreg.ru

Иван Белозерцев сообщил Роману Петруце, что предприятие «СтанкоМашСтрой» намерено организовать производство токарных станков с ЧПУ и обрабатывающих центров стоимостью 750 млн. рублей.

«Реализация данного проекта позволит не только сократить уровень импортозависимости, но и откроет новые рынки сбыта за рубежом», — отметил он.

Роман Петруца пояснил, что для станкостроителей в Фонде развития промышленности предусмотрена отдельная программа.

«По ней меньше требования к софинансированию проекта всего 30%. При этом срок займа может составлять до 7 лет. Процентная ставка 5%», — уточнил глава ФРП.

Губернатор также проинформировал его о проекте группы компаний «ФомЛайн», которая на территории кузнецкого технопарка реализует проект по организации производства пенополиуретана общей стоимостью 1,5 млрд. рублей.

В рамках переговоров Иван Белозерцев и Роман Петруца детализировали аспекты подготовки бизнес-плана, процесс его защиты на экспертном совете, роль активности проектной команды, а также обсудили перспективы взаимодействия после одобрения проекта.

Губернатор и директор Фонда развития промышленности договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве: стороны планируют подписать соглашение, которое позволит участвовать в софинансировании региональных проектов, сообщает пресс-служба областного правительства.

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