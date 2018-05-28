Пензенский кластер «Безопасность» представил свою продукцию на выставке в Казахстане Экономика

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Предприятие «ЦеСИС НИКИРЭТ», входящее в пензенский приборостроительный кластер «Безопасность», представило свою продукцию на пятой международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018» в Астане.

Фото: ООО «ЦКР»

Его сотрудники познакомили посетителей с инженерно-техническим комплексом обеспечения безопасности важных и особо важных объектов военного назначения.

Согласно данным производителя, входящие в него инженерные системы надежно защищают личный состав и технику от прицельного огня из стрелкового оружия, осколков мин и снарядов, а мобильное радиолокационное оборудование позволяет в любую погоду вести наблюдение за прилегающей к объекту территорией и контролировать его верхнюю полусферу на случай атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Представленная противотаранная техника предназначена для предотвращения попыток прорыва на объект с помощью тяжелого автотранспорта.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ООО «Центр кластерного развития», при поддержке которого было организовано участие в выставке, Россия впервые организовала единую экспозицию, представив 14 отечественных холдингов, в том числе продемонстрировав пензенскую продукцию.

Фото: ООО «ЦКР»

«Посетивший «KADEX-2018» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил российскую часть выставки как «безусловно лучшую», — сказали в «ЦКР».

В пресс-службе добавили, что технические предложения пензенских предприятий обратили на себя внимание представителей вооруженных сил многих государств, в том числе Казахстана, а министр обороны страны Сакен Жасузаков отметил большую работу, проводимую предприятием «ЦеСИС НИКИРЭТ» по оснащению объектов различного назначения инженерно-техническими системами безопасности.

Предполагается, что участие пензенского кластера в выставке «KADEX-2018» будет способствовать укреплению и развитию российско-казахстанского сотрудничества — дан старт переговорам по целому ряду проектов, касающихся повышения уровня безопасности объектов как военного, так и гражданского назначения.