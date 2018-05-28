Ситуация с ростом цен на бензин должна стабилизироваться к концу лета — Оксана Кузнецова Экономика

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Ситуация с резким ростом цен на бензин, который наблюдается в последние два месяца как в целом по России, так и в Пензенской области, должна стабилизироваться к концу лета. Такое мнение высказала руководитель регионального управления ФАС России Оксана Кузнецова.

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«Ситуация на контроле. Все меры предпринимаются для того, чтобы эту ситуацию сдержать, сгладить этот рост. Я думаю, что во всяком случае к середине, может быть, к концу лета должна ситуация стабилизироваться», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в понедельник, 28 мая.

Оксана Кузнецова пояснила, что на рынке нефтепродуктов усилен контроль с целью недопущения нарушений антимонопольного законодательства.

«Мы будем, безусловно, следить, чтобы продавцы на рынке не воспользовались данной ситуацией, не допустили картельных сговоров либо установления монопольно высокой цены, злоупотребления доминирующим положением и так далее. Мы в ежедневном режиме будем продолжать мониторить и запрашивать у них экономическое обоснование формирования розничной цены на отпускаемые виды бензинов и дизельного топлива», — добавила глава УФАС.

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По словам Оксаны Кузнецовой, в нефтяные компании ранее были направлены рекомендации об увеличении объемов биржевых продаж и снижении дефицита.

Она добавила, что в ФАС России поступило письмо с предложением снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, а также ввести гибкую шкалу акцизов.

«На сегодняшний день этот вопрос обсуждается. Сроки конкретные по принятию решения я вам назвать не могу, но ФАС России считает, что данное предложение является наиболее значимым и действенным для стабилизации ситуации», — пояснила руководитель управления.

Оксана Кузнецова предположила, что решение будет принято в начале июня и это позволит сдержать дальнейший рост цен.