Опыт 2010 года должен предостеречь нефтяные компании от спекуляций на рынке — Кузнецова Экономика

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Меры, принятые в Пензенской области по отношению к нефтяным компаниям в 2010 году в связи с установлением неадекватных цен на топливо, должны предостеречь их от спекуляций на рынке. Такое мнение высказала руководитель регионального управления ФАС России Оксана Кузнецова.

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«В 2010 году произошло серьезное падение цен на нефть. Однако наши нефтяные компании, в том числе расположенные в Пензенской области, по картельному сговору не снижали цены, то есть проводили ряд мероприятий, направленных на поддержание цен», — напомнила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в понедельник, 28 мая.

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Оксана Кузнецова добавила, что тогда пензенским УФАС был рассмотрен ряд дел о нарушении антимонопольного законодательства.

«Общая сумма административного штрафа, который нам тогда уплатили нефтяные компании, составила около 25 млн. рублей. Я думаю, что память у них хорошая, что они еще не забыли, так скажем, о таких последствиях, которые их ждут в случае нарушения антимонопольного законодательства», — отметила она.

Оксана Кузнецова также обратила внимание на то, что в Пензенской области остаются одни из самых низких цен на бензин в Приволжском федеральном округе.