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Опыт 2010 года должен предостеречь нефтяные компании от спекуляций на рынке — Кузнецова

17:57 | 28.05.2018 | Экономика

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Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Меры, принятые в Пензенской области по отношению к нефтяным компаниям в 2010 году в связи с установлением неадекватных цен на топливо, должны предостеречь их от спекуляций на рынке. Такое мнение высказала руководитель регионального управления ФАС России Оксана Кузнецова.

Опыт 2010 года должен предостеречь нефтяные компании от спекуляций на рынке — Кузнецова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2010 году произошло серьезное падение цен на нефть. Однако наши нефтяные компании, в том числе расположенные в Пензенской области, по картельному сговору не снижали цены, то есть проводили ряд мероприятий, направленных на поддержание цен», — напомнила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в понедельник, 28 мая.

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Оксана Кузнецова добавила, что тогда пензенским УФАС был рассмотрен ряд дел о нарушении антимонопольного законодательства.

«Общая сумма административного штрафа, который нам тогда уплатили нефтяные компании, составила около 25 млн. рублей. Я думаю, что память у них хорошая, что они еще не забыли, так скажем, о таких последствиях, которые их ждут в случае нарушения антимонопольного законодательства», — отметила она.

Оксана Кузнецова также обратила внимание на то, что в Пензенской области остаются одни из самых низких цен на бензин в Приволжском федеральном округе.

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