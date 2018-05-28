Темпы роста розничных цен на бензин не обязательно догонят оптовые — Оксана Кузнецова Экономика

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Темпы роста розничных цен на бензин, которые с начала 2018 года выросли в Пензенской области на 5–7%, не обязательно догонят оптовые, увеличившиеся на 19%. Такое мнение высказала руководитель регионального управления ФАС России Оксана Кузнецова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Не обязательно. Здесь зависит от многих факторов, в том числе от объема предложения на внутреннем рынке», — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в понедельник, 28 мая.

По словам Оксаны Кузнецовой, на сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что нефтяным компаниям выгоднее продавать нефтепродукты на экспорт, поскольку там цена больше.

Она добавила, что увеличение объема предложения на внутреннем рынке позволит стабилизировать положение дел и не допустить роста розничной цены пропорционально оптовой.

Читайте также

Ситуация с ростом цен на бензин должна стабилизироваться к концу лета — Оксана Кузнецова

Согласно данным управления ФАС России по Пензенской области, в 2016 году рост цен на нефтепродукты существенно отставал от темпов инфляции.

В 2017-м цена на бензин марки «АИ-92» выросла на 9,53%, «АИ-95» — на 7,2%, на летнее дизельное топливо — на 5,47%, на авиационный керосин — на 18,22%.

С 9 января по 26 апреля 2018 года оптовая цена на автомобильный бензин увеличилась в стране в среднем на 19,2%, на летнее дизельное топливо — на 15,4%.

В Пензенской области только за период с 8 апреля по 20 мая зафиксирован значительный рост розничных цен. Он составил на АЗС АО «Пензанефтепродукт» и ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» соответственно: для бензина «АИ-92» — 6,76% (до 39 рублей 50 копеек) и 5,05% (до 40 рублей 55 копеек), «АИ-95» — 5,49% (до 42 рублей 30 копеек) и 5,14% (до 43 рублей 95 копеек), для дизельного топлива — 7,16% (до 41 рубля 90 копеек) и 5,85% (до 42 рублей 50 копеек).