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В пензенском правительстве прошло совещание с производителями окон

08:50 | 30.05.2018 | Экономика

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Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Меры по предупреждению случаев падения детей с высоты стали главной темой совещания, которое заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов провел с производителями пластиковых окон в минувший вторник, 29 мая.

В пензенском правительстве прошло совещание с производителями окон

Фото: Prom.pnzreg.ru

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте регионального Минпрома, в нем приняли участие представители компаний «Мегапласт», «Ремстрой» и «Термодом».

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«В рамках совещания обсуждались меры профилактики подобных несчастных случаев. К примеру, на окнах обязательно должна присутствовать современная запорная арматура, специальные ручки-замки, которыми оснащаются пластиковые стеклопакеты. Для деревянных окон важно использовать шпингалеты, которые традиционно устанавливаются вверху и внизу рамы», — поясняется в тексте.

При этом о каких-либо конкретных достигнутых договоренностях или других результатах встречи не говорится.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 мая в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поручил проработать с производителями вопрос о продвижении устройств, призванных предотвратить случаи падения детей из окон.

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