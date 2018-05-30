Занимающееся похоронами в Пензе «Спецбюро» накопило долги по зарплате Экономика

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Финансовое состояние муниципального унитарного предприятия «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» (МУП «Спецбюро»), а также образовавшаяся задолженность по зарплате стали главными темами рабочего совещания, которое мэр Виктор Кувайцев провел в среду, 30 мая.

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, чиновники обсудили причины сложившейся ситуации, одной из которых названы большие затраты на содержание городских кладбищ: уборкой и вывозом мусора с кладбищ занимается только данный МУП, а внебюджетные доходы во многом зависят от торговли товарами ритуального назначения.

Виктор Кувайцев поручил представителям двух управлений — финансового и муниципального имущества — выехать на предприятие и организовать проверку его деятельности.

Еще одно поручение касалось срочной оплаты уже выполненных МУПом работ по благоустройству.

Кроме того, мэр потребовал направить все внебюджетные доходы на погашение задолженности.

«За июнь общими усилиями мы должны решить вопрос с выплатой зарплаты работникам. У каждого их них есть семьи, которые нужно содержать», — сказал он.

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Согласно данным государственной инспекции труда в Пензенской области, по состоянию на 24 мая 2018 года задолженность по зарплате перед сотрудниками МУП «Спецбюро» превышает 1,1 млн. рублей.

Как отмечается на сайте предприятия, оно обслуживает восемь муниципальных кладбищ — Арбековское, Ахунское, Восточное, Мироносицкое, Митрофаньевское, Ново-Западное, Русско-Польское и Татаро-Еврейское.

В перечень оказываемых услуг входят: организация похорон, захоронение, транспортировка тел умерших, изготовление гробов, производство и установка надмогильных сооружений и иных предметов.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие зарегистрировано по адресу: Пенза, улица Карпинского, 187. Его директором числится Вадим Костин.