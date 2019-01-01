В Пензе на месте будущих ритуальных залов спустя месяц появился паспорт объекта Общество

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Табличка, информирующая о планах по строительству ритуальных залов на улице Карпинского в Пензе — в непосредственной близости от Ново-Западного кладбища, размещена на металлическом ограждении, установленном вдоль дороги-дублера, спустя месяц после того, как неизвестными лицами был вырублен участок леса.

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Согласно паспорту объекта, возведение ритуальных залов планируется завершить в ноябре 2019-го.

В качестве инвестора и ответственного производителя работ указан один и тот же человек — индивидуальный предприниматель Евгений Боровков. Ранее между ним и мэрией Пензы был заключен соответствующий протокол о намерениях, согласно которому при реализации проекта предусмотрены вложения в объеме более 20 млн. рублей.

При этом в написании слова «инвестор» допущена досадная ошибка, которую, вероятно, не заметил ни заказчик, ни сотрудники организации, изготовившей табличку. В паспорте объекта предприниматель указан как «инсвестор».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новые захоронения на Ново-Западном кладбище Пензы допускаются лишь в исключительных случаях, в частности, когда речь идет о выдающихся жителях региона, могилы которых расположены на Аллее славы.

Повторное захоронение в пределах одной ограды близкого родственника производится при наличии свободного места для могилы с разрешения специализированной службы по вопросам похоронного дела.