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В Пензе вскрыты факты нецелевого использования бюджетных средств учреждениями

13:39 | 30.05.2018 | Экономика

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Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Многочисленные нарушения, в том числе факты нецелевого, неэффективного и неправомерного использования средств бюджета Пензы, выявлены в ходе 23 контрольных мероприятий, проведенных с января по апрель 2018 года. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина в ходе совещания в мэрии.

В Пензе вскрыты факты нецелевого использования бюджетных средств учреждениями

Фото: Penza-gorod.ru

Она пояснила, что значительный объем нарушений выявлен в МАУ «Детское и лечебное питание», а также в школах № 67 и №68.

«Проведенные проверки учреждений еще раз показали, что многие из них продолжают халатно относиться к оформлению локально-распорядительных документов, а также оправдательных документов по фактам финансово-хозяйственной жизни», — отметила руководитель ведомства.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, согласно озвученным на совещании данным, в связи с грубыми нарушениями в сфере подготовки бухгалтерской отчетности составлено четыре протокола об административных правонарушениях в отношении главных бухгалтеров муниципальных учреждений и один — в отношении руководителя в связи с нецелевым использованием средств.

Десяти виновным лицам объявлены выговоры, шести — замечания, одному — предупреждение.

Материалы проверок в отношении МАУ «Детское и лечебное питание» и школы № 70 переданы в правоохранительные органы.

Комментируя вскрытые факты, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил разработать типовое положение о закупочной деятельности учреждений, расходующих бюджетные средства при выполнении муниципального задания.

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