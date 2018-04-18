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На директора пензенского «Детского и лечебного питания» завели уголовное дело

18:12 | 18.04.2018 | Криминал

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Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области на основании материалов регионального управления ФСБ России возбудил в отношении директора муниципального автономного учреждения «Детское и лечебное питание» уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

На директора пензенского «Детского и лечебного питания» завели уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, не позднее конца февраля 2018 года директор МАУ «Детское и лечебное питание», зная, что срок поставки товара, указанный одним из ООО в заявке на участие в открытом конкурсе на поставку мясного и фруктового пюре, не соответствует условиям конкурсной документации, вследствие чего победителем должно было стать другое юридическое лицо, злоупотребила своими должностными полномочиями», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, директор учреждения дала подчиненным указание обеспечить возможность ознакомления представителей фирмы, в чьих интересах она действовала, с заявками других участников конкурса и изменения содержания своей собственной, создав тем самым условия для победы этого юрлица.

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«В результате противоправных действий директора МАУ «Детское и лечебное питание» решением закупочной комиссии вышеуказанное общество с ограниченной ответственностью признано победителем конкурса на поставку для нужд муниципального учреждения мясного и фруктового пюре на сумму более 4,5 млн. рублей», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершения коррупционного преступления, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», информация о нарушениях, выявленных в МАУ «Детское и лечебное питание», была озвучена на совещании в администрации Пензы утром в среду, 18 апреля. В ходе него мэр Виктор Кувайцев дал распоряжение прекратить трудовые отношения с директором учреждения Татьяной Еськиной.

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