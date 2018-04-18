На директора пензенского «Детского и лечебного питания» завели уголовное дело Криминал

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области на основании материалов регионального управления ФСБ России возбудил в отношении директора муниципального автономного учреждения «Детское и лечебное питание» уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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«По данным следствия, не позднее конца февраля 2018 года директор МАУ «Детское и лечебное питание», зная, что срок поставки товара, указанный одним из ООО в заявке на участие в открытом конкурсе на поставку мясного и фруктового пюре, не соответствует условиям конкурсной документации, вследствие чего победителем должно было стать другое юридическое лицо, злоупотребила своими должностными полномочиями», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, директор учреждения дала подчиненным указание обеспечить возможность ознакомления представителей фирмы, в чьих интересах она действовала, с заявками других участников конкурса и изменения содержания своей собственной, создав тем самым условия для победы этого юрлица.

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«В результате противоправных действий директора МАУ «Детское и лечебное питание» решением закупочной комиссии вышеуказанное общество с ограниченной ответственностью признано победителем конкурса на поставку для нужд муниципального учреждения мясного и фруктового пюре на сумму более 4,5 млн. рублей», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершения коррупционного преступления, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», информация о нарушениях, выявленных в МАУ «Детское и лечебное питание», была озвучена на совещании в администрации Пензы утром в среду, 18 апреля. В ходе него мэр Виктор Кувайцев дал распоряжение прекратить трудовые отношения с директором учреждения Татьяной Еськиной.