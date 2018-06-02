Мэрию Заречного предостерегли о недопустимости безосновательных проверок бизнеса Экономика

Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. Предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите прав предпринимателей объявлено руководству администрации Заречного Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокуратуры региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«23 мая в прокуратуру города поступило письмо администрации Заречного о предполагаемом проведении органом местного самоуправления мониторинга хозяйствующих субъектов в целях выявления нарушений трудового законодательства, в том числе случаев неформальной занятости», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что, как выяснилось, мэрия предполагала по подготовленному графику провести выездные проверки всех работающих на территории ЗАТО предпринимателей с целью изучения документации работодателей.

«Таким образом, под видом мероприятий по контролю без взаимодействия администрация Заречного фактически планировала проведение внеплановых проверок субъектов предпринимательской деятельности в отсутствие предусмотренных законом оснований», — отметила Светлана Артамонова.

Она особо обратила внимание на то, что орган местного самоуправления не наделен полномочиями на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства.