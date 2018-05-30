Пензенская область опустилась в рейтинге состояния инвестклимата на 28 место Экономика

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Пензенская область опустилась с 21 на 28 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом ИА «PenzaNews» сообщил министр экономики региона Сергей Капралов.

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«Это связано лишь только с тем, что динамика всех регионов слишком сильно увеличилась. […] Нужно было чуть, наверное, динамичнее работать по достижению тех показателей, которые заложены в национальном инвестиционном рейтинге», — сказал собеседник агентства в кулуарах областного форума предпринимателей, открытие которого состоялось в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 30 мая.

Вместе с тем министр обратил внимание на то, что Пензенская область укрепила свои позиции по большинству показателей.

«Если смотреть в разрезе всех регионов, то отставание идет прямо-таки на доли», — пояснил Сергей Капралов, уточнив при этом, что Пензенская область отстает от замкнувшей первую двадцатку Свердловской лишь на 5 пунктов.

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По его мнению, также необходимо учитывать тот факт, что некоторые субъекты РФ, ранее входившие в топ-20, переместились в рейтинге ниже, а несколько регионов Дальневосточного федерального округа продемонстрировали активную работу и продвинулись по списку на более высокие позиции.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется исходя из опросов местных предпринимателей.

Пилотная апробация рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте РФ, а первый полномасштабный был проведен в 2015-м году в 76 регионах.

После этого он стал готовиться ежегодно и охватывать все субъекты федерации.

Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестклимата традиционно проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где называют лишь 20 регионов-лидеров. При этом все главы субъектов РФ, в том числе занявших более низкие места, получают полный анализ достигнутых результатов для принятия дальнейших мер.