EN
23:01:53 Среда, 30 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область опустилась в рейтинге состояния инвестклимата на 28 место

11:55 | 30.05.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Пензенская область опустилась с 21 на 28 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом ИА «PenzaNews» сообщил министр экономики региона Сергей Капралов.

Пензенская область опустилась в рейтинге состояния инвестклимата на 28 место

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это связано лишь только с тем, что динамика всех регионов слишком сильно увеличилась. […] Нужно было чуть, наверное, динамичнее работать по достижению тех показателей, которые заложены в национальном инвестиционном рейтинге», — сказал собеседник агентства в кулуарах областного форума предпринимателей, открытие которого состоялось в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 30 мая.

Вместе с тем министр обратил внимание на то, что Пензенская область укрепила свои позиции по большинству показателей.

«Если смотреть в разрезе всех регионов, то отставание идет прямо-таки на доли», — пояснил Сергей Капралов, уточнив при этом, что Пензенская область отстает от замкнувшей первую двадцатку Свердловской лишь на 5 пунктов.

Читайте также

Пензенская область заняла 21 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата

По его мнению, также необходимо учитывать тот факт, что некоторые субъекты РФ, ранее входившие в топ-20, переместились в рейтинге ниже, а несколько регионов Дальневосточного федерального округа продемонстрировали активную работу и продвинулись по списку на более высокие позиции.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется исходя из опросов местных предпринимателей.

Пилотная апробация рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте РФ, а первый полномасштабный был проведен в 2015-м году в 76 регионах.

После этого он стал готовиться ежегодно и охватывать все субъекты федерации.

Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестклимата традиционно проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где называют лишь 20 регионов-лидеров. При этом все главы субъектов РФ, в том числе занявших более низкие места, получают полный анализ достигнутых результатов для принятия дальнейших мер.

Загрузка...
Читайте также
Федеральные эксперты выступили на форуме предпринимателей в Пензе Стали известны подробности дела против главврача пензенской детской поликлиники
В Пензе мужчина осужден к 13 годам колонии за насилие над сыном сожительницы Запущен новый сайт миссионерского отдела Пензенской епархии
В Пензенской области увеличилось число зарегистрированных преступлений Пензенскому храму передадут из Крыма частицу мощей святителя Луки
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама