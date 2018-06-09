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В Пензе Виктор Кувайцев и Сергей Безделов подписали соглашение о сотрудничестве

17:16 | 09.06.2018 | Экономика

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Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между администрацией Пензы и рейтинговым агентством оценки проектов цифровой экономики в рамках VI общественно-экономического форума «Поиск провинции. Экономика партнерства» в субботу, 9 июня.

В Пензе Виктор Кувайцев и Сергей Безделов подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Penza-gorod.ru

Документ подписали мэр Виктор Кувайцев и председатель совета агентства Сергей Безделов.

Глава городской администрации выразил мнение, что с учетом ускорения темпов развития компьютерных технологий переход к цифровой экономике неизбежен.

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«Подписание такого соглашения свидетельствует не только о том, что наш город шагает в ногу со временем, но и о том, что новые процессы нас не пугают, а наоборот мы проявляем к этому особый интерес», — пояснил Виктор Кувайцев.

В свою очередь Сергей Безделов отметил, что цифровая трансформация экономики во всем мире меняет существующие отрасли и создает новые, однако пока не определена законодательная база, люди так и будут испытывать страх перед переменами.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, подписание соглашения направлено на повышение популярности цифровой экономики, распространение опыта ее развития, а также на содействие реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа цифровой экономики.

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