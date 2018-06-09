На форуме «Поиск провинции» в Пензе обсудили вопросы государственно-частного партнерства Общество

Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Государственно- и муниципально-частное партнерство стало сквозной темой VI общественно-экономического форума «Поиск провинции. Экономика партнерства», который состоялся на базе администрации Пензы в субботу, 9 июня.

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Первым собравшихся поприветствовал мэр Виктор Кувайцев, который отметил, что форум с 2011 года стал платформой для сотрудничества и взаимодействия между экспертными сообществами, деловой средой и представителями власти.

Он добавил, что на мероприятии собрались спикеры из числа представителей бизнеса, инвестиционных компаний, банков, городских администраций и областных правительств из Пензы, Москвы, Тулы, Самары и Санкт-Петербурга.

«Убежден, что в рамках «Поиска провинции» состоится обмен профессиональным опытом и перспективными идеями, а выдвинутые инициативы обязательно найдут свое применение на практике», — сказал глава городской администрации.

Затем губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в качестве примера, где он хотел бы увидеть государственно-частное партнерство (ГЧП), привел реконструируемую набережную Суры, отметив, что при поддержке предпринимателей этот процесс завершился бы быстрее.

«При этом бизнес не придет и не будет работать, если не увидит свою выгоду. Поэтому надо создавать проекты и предлагать участие в их реализации нашим предпринимателям. Надеюсь, что работа форума поможет выработать наиболее эффективные приемы и механизмы осуществления такого сотрудничества», — сказал он.

Первой с докладом выступила директор финансового департамента агентства «ПМА» Александра Шайхутдинова, которая рассказала о принципах, стадиях и тенденциях ГЧП.

Впервые гуманитарный форум «Поиск провинции» состоялся в 2011 году, после чего ежегодно проводился вплоть до 2015-го. Затем последовал двухлетний перерыв, но в 2018-м он состоялся вновь, однако уже не как гуманитарный, а как социально-экономический форум.

Наиболее обширная программа касалась финансово-экономических вопросов и инвестиционных проектов. Вторая секция форума, в которой было заявлено лишь два мероприятия, была посвящена созданию общественных пространств и работе с городскими сообществами.