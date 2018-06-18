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В Заречном подведены первые итоги проекта по диспетчеризации служебного транспорта

17:40 | 18.06.2018 | Экономика

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Заречный, 18 июня 2018. PenzaNews. Диспетчеризация служебного транспорта администрации Заречного Пензенской области, которая стала частью проекта «Бережливый город», позволила повысить эффективность использования имеющихся ресурсов. Об этом сообщает управление общественных связей ЗАТО.

В Заречном подведены первые итоги проекта по диспетчеризации служебного транспорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным учреждения, реализация данного проекта стартовала в мае, при этом функциями диспетчера было наделено муниципальное предприятие «Автотранс».

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К настоящему времени созданы регламенты работы диспетчера и водителя, налажена система подачи предварительных и оперативных заявок. Это помогло заметно увеличить объем выполняемой работы и дало возможность использовать служебные транспортные ресурсы тем подразделениям и ведомствам, которым ранее это было недоступно.

По словам первого заместителя главы администрации Заречного Алексея Рябова, на следующих этапах реализации проекта аналогичным образом работа будет выстроена в иных органах местного самоуправления, а затем — в муниципальных учреждениях и, возможно, на предприятиях.

Ожидается, что по итогам анализа предварительных результатов реализации проекта будет решено, сколько единиц служебного транспорта следует оставить, чтобы он работал с минимальными простоями.

При возникновении пиковых нагрузок предполагается привлекать транспорт партнеров.

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