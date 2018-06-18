В Заречном подведены первые итоги проекта по диспетчеризации служебного транспорта Экономика

Заречный, 18 июня 2018. PenzaNews. Диспетчеризация служебного транспорта администрации Заречного Пензенской области, которая стала частью проекта «Бережливый город», позволила повысить эффективность использования имеющихся ресурсов. Об этом сообщает управление общественных связей ЗАТО.

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По данным учреждения, реализация данного проекта стартовала в мае, при этом функциями диспетчера было наделено муниципальное предприятие «Автотранс».

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К настоящему времени созданы регламенты работы диспетчера и водителя, налажена система подачи предварительных и оперативных заявок. Это помогло заметно увеличить объем выполняемой работы и дало возможность использовать служебные транспортные ресурсы тем подразделениям и ведомствам, которым ранее это было недоступно.

По словам первого заместителя главы администрации Заречного Алексея Рябова, на следующих этапах реализации проекта аналогичным образом работа будет выстроена в иных органах местного самоуправления, а затем — в муниципальных учреждениях и, возможно, на предприятиях.

Ожидается, что по итогам анализа предварительных результатов реализации проекта будет решено, сколько единиц служебного транспорта следует оставить, чтобы он работал с минимальными простоями.

При возникновении пиковых нагрузок предполагается привлекать транспорт партнеров.