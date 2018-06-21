В Пензе в план приватизации включили «Экспертизу» и недостроенные корпуса «Звездочки» Экономика

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали внесение дополнений в прогнозный план приватизации имущества региона на 2018 год и период 2019–2020 годов в ходе 9-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 21 июня.

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За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 29 народных избранников, еще один воздержался.

По словам начальника департамента госимущества Пензенской области Андрея Кудинова, акционерное общество «Экспертиза» не действует в течение года, однако чистые активы, находящиеся на балансе, превышают 20 млн. рублей.

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Он уточнил также, что в план включены 24 объекта незавершенного строительства, что позволит снизить издержки на обеспечение сохранности имущества и пополнить доходную часть бюджета Пензенской области.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет об объектах, расположенных на территории недостроенного летнего лагеря «Звездочка» в районе Светлой поляны, балансовой стоимостью около 56 млн. рублей, принятых из муниципальной собственности Заречного.

Они никогда не использовались, находятся в неудовлетворительном состоянии, а территория заросла лесом.