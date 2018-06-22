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В Пензе стартовало обучение второго потока конструкторов швейных предприятий

16:29 | 22.06.2018 | Экономика

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Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Трехнедельное обучение конструкторов швейных предприятий пензенского кластера легкой промышленности «Легпром», которое проводят специалисты компании по автоматизации производств «Кадрус», стартовало в технопарке «Яблочков».

В Пензе стартовало обучение второго потока конструкторов швейных предприятий

Фото: ООО «ЦКР»

Ожидается, что пензенские специалисты освоят вопросы автоматизации инструментов скоростного моделирования, выделения и оформление лекал, автоматического размножения, раскладки и печати, а также создания производственных моделей.

По словам ведущей семинара Натальи Белоусовой, полученные знания и навыки позволят создавать коллекции одежды в современной информационной среде.

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«По результатам обучения первого потока в 2016 году на трех швейных предприятиях региона был внедрен программный продукт «Grafis», а конструкторы и технологи значительно усовершенствовали процесс разработки и конструкторской реализации новых изделий», — отметила она.

В рамках текущего курса обучение пройдут пять специалистов. На предприятиях, охваченных данным курсом, будет внедрена демоверсия программы автоматизированного проектирования.

Дополнительное обучение специалистов швейных предприятий организовано при софинансировании ООО «Центр кластерного развития» и поддержке Минпрома региона.

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