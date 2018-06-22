В Пензе стартовало обучение второго потока конструкторов швейных предприятий Экономика

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Трехнедельное обучение конструкторов швейных предприятий пензенского кластера легкой промышленности «Легпром», которое проводят специалисты компании по автоматизации производств «Кадрус», стартовало в технопарке «Яблочков».

Фото: ООО «ЦКР»

Ожидается, что пензенские специалисты освоят вопросы автоматизации инструментов скоростного моделирования, выделения и оформление лекал, автоматического размножения, раскладки и печати, а также создания производственных моделей.

По словам ведущей семинара Натальи Белоусовой, полученные знания и навыки позволят создавать коллекции одежды в современной информационной среде.

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«По результатам обучения первого потока в 2016 году на трех швейных предприятиях региона был внедрен программный продукт «Grafis», а конструкторы и технологи значительно усовершенствовали процесс разработки и конструкторской реализации новых изделий», — отметила она.

В рамках текущего курса обучение пройдут пять специалистов. На предприятиях, охваченных данным курсом, будет внедрена демоверсия программы автоматизированного проектирования.

Дополнительное обучение специалистов швейных предприятий организовано при софинансировании ООО «Центр кластерного развития» и поддержке Минпрома региона.