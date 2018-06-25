Заречный вошел в топ-10 рейтинга моногородов Экономика

Москва, 25 июня 2018. PenzaNews. Фонд развития моногородов включил Заречный Пензенской области в десятку лучших в России в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» по итогам 2017 года.

Фото: Zarechny.zato.ru

Как сообщает пресс-служба управления общественных связей Заречного, награда вручена главе города Олегу Климанову в ходе пресс-конференции в Москве в понедельник, 25 июня.

В частности, отмечена высокая оценка населением экономической ситуации и деятельности руководителя ЗАТО, удовлетворенность мерами муниципальной поддержки, действующими в Заречном, процедурами получения арендных площадей субъектами малого предпринимательства, качеством и доступностью инфраструктуры. Учтен уровень взаимодействия с институтами развития малого и среднего бизнеса.

В рейтинге учтены 319 российских моногородов. Он оценивает активность и эффективность работы органов местного самоуправления в ходе реализации задач программы «Комплексное развитие моногородов».

В основу рейтинга положена статистика, социальные опросные показатели и данные, связанные с эффективностью реализации программы.

Топ-10 помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны лидеров, а также определить самые успешные проекты по улучшению качества жизни в этих муниципалитетах.