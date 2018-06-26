В пензенском правительстве обсудили позиции региона в рейтинге состояния инвестклимата Экономика

Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Позиции Пензенской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, в котором регион опустился с 21 на 28 место, стали одной из главных тем заседания, состоявшегося в облправительстве во вторник, 26 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Хотя мы заняли неплохое положение среди других субъектов федерации, мы откатились назад. Я вижу в этом нашу недоработку, глав муниципальных образований», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

В числе недочетов глава региона назвал недостаточную информационную поддержку представителей бизнеса.

«В документах у нас все хорошо, все соответствует закону, но если предприниматель не знает, куда ему идти, чтобы быстро получить нужные услуги, значит, наша работа проделана впустую», — сказал он.

Кроме того, губернатор высказал ряд претензий в адрес администрации Пензы. Они касались количества процедур для получения исходно-разрешительной документации на строительство, которое за увеличилось с 11 до 13.

«В период проведения Агентством стратегических инициатив опросов прием заявлений на выдачу разрешений на строительство был вообще приостановлен. Уходите от старых подходов. Сделайте все, что можно, чтобы по максимуму сократить количество процедур», — поставил задачу Иван Белозерцев.

Также он назвал недостаточной работу по популяризации услуг в электронном виде.

«Работаем по старинке, с бумагами, а сегодня уже другое время», — отметил он.

Помимо этого, губернатор обратил внимание на недопустимость проведения излишних проверок.

«Надо создавать условия для бизнеса, бороться за инвестора. Предпринимателям должно быть комфортно работать в регионе», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

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Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется исходя из опросов местных предпринимателей.

Пилотная апробация рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте РФ, а первый полномасштабный был проведен в 2015-м году в 76 регионах.

После этого он стал готовиться ежегодно и охватывать все субъекты федерации.

Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестклимата традиционно проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где называют лишь 20 регионов-лидеров. При этом все главы субъектов РФ, в том числе занявших более низкие места, получают полный анализ достигнутых результатов для принятия дальнейших мер.