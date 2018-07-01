За год населению Пензенской области оказаны платные услуги почти на 53 млрд. рублей Экономика

Пенза, 1 июля 2018. PenzaNews. Объем платных услуг, оказанных населению Пензенской области в 2017 году, достиг 52 млрд. 932 млн. рублей, при этом в 2016-м он составлял 49 млрд. 884 млн. рублей. Это следует из данных, обнародованных Пензастатом.

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В структуре платных услуг наибольшую долю занимают коммунальные. Их объем составил в прошлом году 15,7 млрд. рублей.

В число ключевых видов услуг вошли также телекоммуникационные — около 8,8 млрд. рублей, бытовые — почти 6 млрд. рублей, транспортные — свыше 5,8 млрд. рублей и жилищные — около 4,3 млрд. рублей.

Объем оказанных медицинских и образовательных услуг составил примерно по 3,4 млрд. рублей.

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Платные услуги населению представляют собой полезные результаты производственной деятельности, удовлетворяющие за плату определенные потребности граждан, но не воплощающиеся в материально-вещественной форме. Они являются объектом купли-продажи и реализуются по ценам, целиком или в значительной мере покрывающим издержки производителя и обеспечивающим ему прибыль.

Предоставлять их могут предприятия и компании всех организационно-правовых форм и форм собственности, а также физические лица.

Общий объем платных услуг населению отражает выручку (валовой доход) производителей в размере средств, поступивших или непосредственно от граждан, которым они оказаны, или от предприятий в уплату за оказанные их работникам услуги.

Показатель формируется на основе данных, полученных путем статистического наблюдения.